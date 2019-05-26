У Чехії явка на виборах до ЄП проголосували лише 35%



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За даними виборчих комісій, опублікованими в опівдні суботи, на виборчі дільниці в Празі з’явилися більше 30% виборців, місцями явка сягала 35% Фото dpa

Найбільший інтерес до виборів до Європейського парламенту в Чехії проявили жителі столиці

У Чехії закінчилися вибори до Європейського парламенту. У суботу, 25 травня, у другий день голосування, виборчі дільниці були відкриті з 8 до 14 годин, інформує Radio Praha.

У чотирьох населених пунктах Чехії поряд з європейськими виборами були організовані місцеві референдуми. Жителі Мехеніц в Центральній Чехії висловили свою думку з питання, чи потрібно в селі будувати супермаркет. У Голубіцах поруч з Брно вирішувалася доля казино, а в Беховіцах — передмісті Праги — місцеві відповідали на питання, чи потрібна їм нова парковка. Жителям Ловчіце у Годоніна дали на вибір, чи покривати нову дорогу бруківкою або асфальтом.

Найбільший інтерес до виборів до Європейського парламенту в Чехії проявили жителі столиці. За даними виборчих комісій, опублікованими в опівдні суботи, на виборчі дільниці в Празі з’явилися більше 30% виборців, місцями явка сягала 35%.

Подібна ситуація спостерігалася також на деяких ділянках в м. Градець-Кралові. У Центрально-Чеському краї показник перевищив 20%, в Брно прийшли на вибори 25% виборців. В середньому по країні явка склала від 15% до 21%.

Результати голосування будуть оприлюднені сьогодні, після 23-ї години.

Як відомо, з 23 по 25 травня відбуваються чергові вибори до Європейського парламенту.

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