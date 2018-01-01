У Чехії заявили, що не мають інформації про візит Труханова

За інформацією Одеської мерії, Труханов у відрядженні в Чехії

Міністерство промисловості та торгівлі Чехії і Міністерство закордонних справ країни не мають інформації про відрядження мера Одеси Геннадія Труханова до Праги. Про це повідомили прес-служби відомств у коментарі «Радіо Свобода». «У Міністерстві промисловості повідомили, що не мають жодної інформації про візит Труханова та про



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Мер Одеси Геннадій Труханов (у центрі)

За інформацією Одеської мерії, Труханов у відрядженні в Чехії

Міністерство промисловості та торгівлі Чехії і Міністерство закордонних справ країни не мають інформації про відрядження мера Одеси Геннадія Труханова до Праги.

Про це повідомили прес-служби відомств у коментарі «Радіо Свобода».

«У Міністерстві промисловості повідомили, що не мають жодної інформації про візит Труханова та про його зустрічі у відомстві», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі МЗС Чехії також зазначили про відсутність будь-якої інформації щодо візиту Труханова до країни.

У посольстві України в Празі розповіли виданню, що ніхто з органів Одеської міської влади протягом останнього часу не звертався до них з проханнями посприяти в організації візитів.

Як відомо, мер знаходиться поза межами міста з 26 грудня, відколи розпочалась його чергова відпустка.

Спочатку Геннадій Труханов планував відпочивати до 18 січня, але в останній день продовжив відпустку до 21-го, а потім несподівано оформив собі відрядження до Афін.

З Греції він полетів до швейцарського Давосу, де повинен був знаходитися до 28 січня.

Пізніше він взяв відпустку за свій рахунок до 4 лютого. А потім ще одну до 11 лютого.

Після цього він оформив відрядження до Чехії.

Як зазначають у виданні, все це може бути пов'язано з активізацією роботи НАБУ по «справі краю».

Крім того, повідомлялося, що журналісти Іван Оберемко та Денис Казанський знайшли в російському відкритому реєстрі Федеральної податкової служби докази наявності російського громадянства у мера Одеси Геннадія Труханова.