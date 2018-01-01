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    «Невловимий» Труханов відпочив і поїхав у відрядження

    Мерія повідомляє, що Труханов поїхав у відрядження
    Мер Одеси Геннадій Труханов після довгої відпустки поїхав у відрядження. Про це повідомили в прес-службі муніципалітету, передає місцеве видання «Думская». За інформацією мерії, Труханов у відрядженні в Чехії. Як відомо, мер знаходиться поза межами міста з 26 грудня, відколи розпочалась його чергова відпустка.Спочатку Геннадій
    • Сьогодні, 11:07
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    Мерія повідомляє, що Труханов поїхав у відрядження

    Мер Одеси Геннадій Труханов після довгої відпустки поїхав у відрядження. Про це повідомили в прес-службі муніципалітету, передає місцеве видання «Думская».

    За інформацією мерії, Труханов у відрядженні в Чехії.

    Як відомо, мер знаходиться поза межами міста з 26 грудня, відколи розпочалась його чергова відпустка.
    Спочатку Геннадій Труханов планував відпочивати до 18 січня, але в останній день продовжив відпустку до 21-го, а потім несподівано оформив собі відрядження до Афін.

    З Греції він полетів до швейцарського Давосу, де повинен був знаходитися до 28 січня.
    Пізніше він взяв відпустку за свій рахунок до 4 лютого. А потім ще одну до 11 лютого.

    Як зазначають у виданні, все це може бути пов'язано з активізацією роботи НАБУ по «справі краю».

    Крім того, повідомлялося, що журналісти Іван Оберемко та Денис Казанський знайшли в російському відкритому реєстрі Федеральної податкової служби докази наявності російського громадянства у мера Одеси Геннадія Труханова.

    НАБУ Одеса Чехія мер
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