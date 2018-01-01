  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
    Політика

    Труханов ще не відпочив і продовжив відпустку

    Тривалий відпочинок одеського мера може бути пов'язаний з розслідуванням НАБУ
    Міський голова Одеси Геннадій Труханов, який у відпустці ще з минулого року, продовжив термін чергової відпустки до 11 лютого. Про це йдеться в розпорядженні від 8 лютого на сайті Одеської міської ради. «Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» продовжити Труханову Геннадію Леонідовичу,
    • Сьогодні, 15:21
    • Розсилка

    Тривалий відпочинок одеського мера може бути пов'язаний з розслідуванням НАБУ

    Міський голова Одеси Геннадій Труханов, який у відпустці ще з минулого року, продовжив термін чергової відпустки до 11 лютого. Про це йдеться в розпорядженні від 8 лютого на сайті Одеської міської ради.

    «Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» продовжити Труханову Геннадію Леонідовичу, одеському міському голові, відпустку без збереження заробітної плати строком на 3 календарні дні з 09 лютого до 11 лютого 2018 року», – йдеться в повідомленні.

    У документі вказано, що розпорядження видане на підставі доручення самого Труханова до тимчасового виконувача обов’язків міського голови Одеси Анатолія Орловського

    Як відомо, мер знаходиться поза межами міста з 26 грудня, відколи розпочалась його чергова відпустка.
    Спочатку Геннадій Труханов планував відпочивати до 18 січня, але в останній день продовжив відпустку до 21-го, а потім несподівано оформив собі відрядження до Афін.

    З Греції він полетів до швейцарського Давосу, де повинен був знаходитися до 28 січня.
    Пізніше він взяв відпустку за свій рахунок до 4 лютого.

    Як зазначають у виданні, все це може бути пов'язано з активізацією роботи НАБУ по «справі краю».

    Крім того, повідомлялося, що журналісти Іван Оберемко та Денис Казанський знайшли в російському відкритому реєстрі Федеральної податкової служби докази наявності російського громадянства у мера Одеси Геннадія Труханова.

    НАБУ Одеса відпочинок мер самоврядування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ