Труханов ще не відпочив і продовжив відпустку

Тривалий відпочинок одеського мера може бути пов'язаний з розслідуванням НАБУ

Міський голова Одеси Геннадій Труханов, який у відпустці ще з минулого року, продовжив термін чергової відпустки до 11 лютого. Про це йдеться в розпорядженні від 8 лютого на сайті Одеської міської ради. «Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» продовжити Труханову Геннадію Леонідовичу,



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Тривалий відпочинок одеського мера може бути пов'язаний з розслідуванням НАБУ

Міський голова Одеси Геннадій Труханов, який у відпустці ще з минулого року, продовжив термін чергової відпустки до 11 лютого. Про це йдеться в розпорядженні від 8 лютого на сайті Одеської міської ради.

«Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» продовжити Труханову Геннадію Леонідовичу, одеському міському голові, відпустку без збереження заробітної плати строком на 3 календарні дні з 09 лютого до 11 лютого 2018 року», – йдеться в повідомленні.

У документі вказано, що розпорядження видане на підставі доручення самого Труханова до тимчасового виконувача обов’язків міського голови Одеси Анатолія Орловського

Як відомо, мер знаходиться поза межами міста з 26 грудня, відколи розпочалась його чергова відпустка.

Спочатку Геннадій Труханов планував відпочивати до 18 січня, але в останній день продовжив відпустку до 21-го, а потім несподівано оформив собі відрядження до Афін.

З Греції він полетів до швейцарського Давосу, де повинен був знаходитися до 28 січня.

Пізніше він взяв відпустку за свій рахунок до 4 лютого.

Як зазначають у виданні, все це може бути пов'язано з активізацією роботи НАБУ по «справі краю».

Крім того, повідомлялося, що журналісти Іван Оберемко та Денис Казанський знайшли в російському відкритому реєстрі Федеральної податкової служби докази наявності російського громадянства у мера Одеси Геннадія Труханова.