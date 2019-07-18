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    У Черкасах на хабарі затримали поліцейського

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    У Черкасах на хабарі затримали поліцейського

    За дві тисячі доларів поліцейський мав знищити докази автокрадіжки

    Старшого оперуповноваженого Черкаського відділу поліції затримали на хабарі в 2 тисячі доларів США. Поліцейський отримав незаконну винагороду за знищення доказів у автокрадіжці. Про це повідомляє пресслужба військової прокуратури Центрального регіону України.

    «Встановлено, що поліцейський здійснював оперативний супровід в кримінальному провадженні за фактом викрадення  автомобіля у громадянки її цивільним чоловіком. Старший оперуповноважений висунув вимогу чоловікові надати йому хабар. Взамін на це пообіцяв підготувати рапорт слідчому про відсутність в діях громадянина складу злочину, передбаченого  ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом) та знищити відеофайли та інші докази», - зазначає прокуратура.

    Наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу у виді тримання під вартою і готується клопотання до суду.

    Раніше повідомлялося, що на Запоріжжі співробітники СБУ вимагали хабара у іноземців. У злочинній схемі брав участь іноземний громадянин, який раніше отримав українське громадянство. Він створив щось на зразок діаспори, яка допомагала новоприбулим в оформленні документів, оренді житла та вирішенні повсякденних життєвих питань.

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