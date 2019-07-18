У Черкасах на хабарі затримали поліцейського



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За дві тисячі доларів поліцейський мав знищити докази автокрадіжки

Старшого оперуповноваженого Черкаського відділу поліції затримали на хабарі в 2 тисячі доларів США. Поліцейський отримав незаконну винагороду за знищення доказів у автокрадіжці. Про це повідомляє пресслужба військової прокуратури Центрального регіону України.

«Встановлено, що поліцейський здійснював оперативний супровід в кримінальному провадженні за фактом викрадення автомобіля у громадянки її цивільним чоловіком. Старший оперуповноважений висунув вимогу чоловікові надати йому хабар. Взамін на це пообіцяв підготувати рапорт слідчому про відсутність в діях громадянина складу злочину, передбаченого ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом) та знищити відеофайли та інші докази», - зазначає прокуратура.

Наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу у виді тримання під вартою і готується клопотання до суду.

Раніше повідомлялося, що на Запоріжжі співробітники СБУ вимагали хабара у іноземців. У злочинній схемі брав участь іноземний громадянин, який раніше отримав українське громадянство. Він створив щось на зразок діаспори, яка допомагала новоприбулим в оформленні документів, оренді житла та вирішенні повсякденних життєвих питань.