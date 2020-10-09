За вбивство столичного таксиста подружжя загриміло до тюрми



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Вбивство таксиста сталося в нічну пору доби

Чоловік і жінка вбили таксиста та заволоділи його грошима й автомобілем

Солом’янський районним судом оголошено обвинувальний вирок 33-річному чоловіку та його 34-річній дружині за фактом умисного вбивства таксиста та викрадення автомобіля.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2016 року близько 2 години ночі, знаходячись поруч зі станцією метро «Шулявська», обвинувачені підійшли до таксі і попросили відвезти їх до мікрорайону Жуляни.

Дочекавшись, коли автомобіль зупиниться у темному провулку, чоловік, який сидів позаду, накинув таксисту на шию мотузку та почав душити, в цей же час його дружина нанесла потерпілому один удар ножем в область грудей. Тіло 62-річного чоловіка зловмисники заховали у лісосмузі під Києвом, після чого заволоділи його грошовими коштами та автомобілем.

Вироком суду подружжя визнано винним в інкримінованих злочинах та засуджено чоловіка до покарання у вигляді 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна, а жінку - до 10 років позбавлення волі також із конфіскацією.

Нещодавно Ірпінський міський суд Київської області засудив до 14 та 14,5 років ув’язнення з конфіскацією майна двох братів за вбивство таксиста зі Львова.