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    У Чернігівській області унаслідок вибуху гранати загинули троє людей

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    У Чернігівській області унаслідок вибуху гранати загинули троє людей

    За попередньою інформацією, місцевий житель підірвав гранату під час спільного відпочинку компанії

    У селі Новий Биків Бобровицького району Чернігівської області місцевий житель підірвав гранату в компанії, з якою відпочивав. Унаслідок вибуху троє людей загинули, одна поранена.

    Інцидент стався в четвер увечері, 30 липня.

    Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації Андрій Прокопенко.

    «За попередньою інформацією, місцевий житель підірвав гранату під час спільного відпочинку компанії. Загинуло троє людей, одна людина госпіталізована», — написав голова ОДА.

    Як повідомляє Суспільне, прессекретар поліції Чернігівської області Юлія Ковтун повідомила, що серед загиблих двоє чоловіків, їм 58 і 43 роки, і 48-річна жінка. Ще один чоловік, якому 43 роки, госпіталізований.

    Чернігівщина граната жінка чоловік
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