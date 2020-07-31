У Чернігівській області унаслідок вибуху гранати загинули троє людей
За попередньою інформацією, місцевий житель підірвав гранату під час спільного відпочинку компаніїУ селі Новий Биків Бобровицького району Чернігівської області місцевий житель підірвав гранату в компанії, з якою відпочивав. Унаслідок вибуху троє людей загинули, одна поранена.
Інцидент стався в четвер увечері, 30 липня.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації Андрій Прокопенко.
«За попередньою інформацією, місцевий житель підірвав гранату під час спільного відпочинку компанії. Загинуло троє людей, одна людина госпіталізована», — написав голова ОДА.
Як повідомляє Суспільне, прессекретар поліції Чернігівської області Юлія Ковтун повідомила, що серед загиблих двоє чоловіків, їм 58 і 43 роки, і 48-річна жінка. Ще один чоловік, якому 43 роки, госпіталізований.