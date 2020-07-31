У Чернігівській області унаслідок вибуху гранати загинули троє людей



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За попередньою інформацією, місцевий житель підірвав гранату під час спільного відпочинку компанії

У селі Новий Биків Бобровицького району Чернігівської області місцевий житель підірвав гранату в компанії, з якою відпочивав. Унаслідок вибуху троє людей загинули, одна поранена.

Інцидент стався в четвер увечері, 30 липня.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації Андрій Прокопенко.

«За попередньою інформацією, місцевий житель підірвав гранату під час спільного відпочинку компанії. Загинуло троє людей, одна людина госпіталізована», — написав голова ОДА.

Як повідомляє Суспільне, прессекретар поліції Чернігівської області Юлія Ковтун повідомила, що серед загиблих двоє чоловіків, їм 58 і 43 роки, і 48-річна жінка. Ще один чоловік, якому 43 роки, госпіталізований.