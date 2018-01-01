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    У Чернігові суд переніс розгляд справи білоруса, підозрюваного у шпигунстві

    Юрій Політика вимагає перекладача білоруської мови
    Суд у Чернігові оголосив перерву у засіданні з розгляду справи громадянина Білорусі Юрія Політики, затриманого за підозрою в збиранні секретної інформації на користь іноземної держави. Перерву оголосили до 15:00 13 лютого, до цього часу повинні знайти перекладача білоруської мови. Перед початком судового засідання Юрій Політика у коментарі
    • Сьогодні, 01:34
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    <span>Юрій Політика під час судового засідання, 12 лютого 2018 року</span>
    Фото: Радіо Свобода
    Юрій Політика під час судового засідання, 12 лютого 2018 року

    Юрій Політика вимагає перекладача білоруської мови

    Суд у Чернігові оголосив перерву у засіданні з розгляду справи громадянина Білорусі Юрія Політики, затриманого за підозрою в збиранні секретної інформації на користь іноземної держави.

    Перерву оголосили до 15:00 13 лютого, до цього часу повинні знайти перекладача білоруської мови.

    Перед початком судового засідання Юрій Політика у коментарі Радіо Свобода заявив, що в обвинувальному акті немає чіткого визначення країни, для якої він нібито збирав секретну інформацію.

    «Все звинувачення базується на тому, що я працював в російському ВТБ-Банку. Тому спочатку звинуватили в роботі на Росію, а потім і Білорусь», – стверджує він.

    Юрій Політика вимагає перекладача білоруської мови.

    «Я частково розумію російську і українську мову», – пояснив він.

    Юрія Політика затримали минулого року через підозру в збиранні секретної інформації на користь іноземної держави. Українські експерти висловлювали думки, що справа затриманого в Білорусі українського журналіста Павла Шаройка є відповіддю на затримання білоруського громадянина в Чернігові. КДБ Білорусі спростував таки припущення.

    Павло Шаройко був затриманий співробітниками КДБ Білорусі 25 жовтня 2017 року в Мінську і звинувачений у створенні в Білорусі шпигунської мережі з числа громадян країни, «які за грошову винагороду виконували його завдання збору інформації розвідувального характеру у військово-політичній сфері». Сьогодні, 12 лютого, стало відомо, що у Білорусі уже призначили судове засідання у справі Шаройка.

    Джерело: Радіо Свобода

    Білорусь суд шпигун політика КДБ Чернігів
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