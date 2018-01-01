У Чернігові суд переніс розгляд справи білоруса, підозрюваного у шпигунстві

Юрій Політика під час судового засідання, 12 лютого 2018 року

Юрій Політика під час судового засідання, 12 лютого 2018 року

Юрій Політика вимагає перекладача білоруської мови

Суд у Чернігові оголосив перерву у засіданні з розгляду справи громадянина Білорусі Юрія Політики, затриманого за підозрою в збиранні секретної інформації на користь іноземної держави.

Перерву оголосили до 15:00 13 лютого, до цього часу повинні знайти перекладача білоруської мови.

Перед початком судового засідання Юрій Політика у коментарі Радіо Свобода заявив, що в обвинувальному акті немає чіткого визначення країни, для якої він нібито збирав секретну інформацію.

«Все звинувачення базується на тому, що я працював в російському ВТБ-Банку. Тому спочатку звинуватили в роботі на Росію, а потім і Білорусь», – стверджує він.

Юрій Політика вимагає перекладача білоруської мови.

«Я частково розумію російську і українську мову», – пояснив він.

Юрія Політика затримали минулого року через підозру в збиранні секретної інформації на користь іноземної держави. Українські експерти висловлювали думки, що справа затриманого в Білорусі українського журналіста Павла Шаройка є відповіддю на затримання білоруського громадянина в Чернігові. КДБ Білорусі спростував таки припущення.

Павло Шаройко був затриманий співробітниками КДБ Білорусі 25 жовтня 2017 року в Мінську і звинувачений у створенні в Білорусі шпигунської мережі з числа громадян країни, «які за грошову винагороду виконували його завдання збору інформації розвідувального характеру у військово-політичній сфері». Сьогодні, 12 лютого, стало відомо, що у Білорусі уже призначили судове засідання у справі Шаройка.