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    У Чернігові затримали групу «чорних піарників»-гастролерів

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    У Чернігові затримали групу «чорних піарників»-гастролерів

    Хлопці розділилися на групи та щоночі розповсюджували газети і листівки

    Чернігівська поліція виявила групу осіб, яка на території виборчого округу №206 поширювала так звану «чорнуху» проти одного з кандидатів у народні депутати.

    Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    Як встановили поліцейські, щонайменше 16 молодиків, яким немає й 20 років, приїхали на Чернігівщину з Дніпропетровщини підзаробити на виборах. Серед гастролерів троє неповнолітніх. Один з приїжджих хлопців має умовний строк за 7 кримінальних правопорушень.

    Хлопців найняла команда одного з кандидатів у депутати по одномандатному виборчого округу №206, щоб розповсюдити «чорний піар» проти іншого кандидата у депутати.

    Хлопці розділилися на групи та щоночі розповсюджували газети і листівки. Одна з груп поширювала друковані матеріали, де справжнього кандидата від політичної партії противника називали «фейком» і закликали не голосувати за нього. Інша група молодиків розносила газети. Там писали, справжнім висуванцем тієї ж партії є зовсім інша людина. Насправді ж вона не має жодного відношення до партії.

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    У Чернігові затримали групу «чорних піарників»-гастролерів
    У Чернігові затримали групу «чорних піарників»-гастролерів
    У Чернігові затримали групу «чорних піарників»-гастролерів
    У Чернігові затримали групу «чорних піарників»-гастролерів

    Друковану продукцію молодики клеїли у заборонених місцях, тож на них було складено адміністративні протоколи за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення - порушення правил у сфері благоустрою. Такі дії тягнуть за собою накладання штрафів.

    До поліції міста Чернігова також надійшла заява від кандидата у депутати, проти якого поширено вищезгадані листівки.

    депутати партії Чернігів поліція
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