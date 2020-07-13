Поліція виявила порушення карантину у 28 нічних клубах Києва



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Власникам нічних клубів загрожують штрафи Фото: Нацполіція

Правоохоронці перевіряють нічні клуби, дискотеки і кафе на порушення правил безпеки, які діють під час карантину

У Києві за вихідні поліція виявила порушення карантинних обмежать у 97 закладах, з них 28 – нічні клуби та дискотеки. Про це повідомляє столична поліція.

«За останні дві доби мобільні групи столичної поліції перевірили 531 заклад господарської діяльності з надання різних послуг та склали 97 адміністративних протоколів за порушення умов карантину, що передбачає накладення штрафу на посадових осіб від 34 до 170 тисяч гривень», – мовиться у повідомленні.

За даними Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, у Києві станом на 13 липня підтверджено 6 238 випадків інфікування коронавірусом. Померли 124 людини, одужали 2 108.

Нагадаємо. раніше у Києві через порушення карантину закрили два нічні клуби.

До слова, 5 липня у Києві, в одному з нічних клубів на Трухановому острові, незважаючи на введені через коронавірус обмеження роботи подібних закладів, помер відвідувач. Молода людина померла прямо на танцполі в розпал загальних веселощів.

Напередодні у Києві послабили карантин: ресторанам і кінотеатрам дозволили працювати після 22 години. Разом з тим робота розважальних закладів та проведення культурно-масових заходів обмежені до 22 години.

Кабінет міністрів України заборонив роботу нічних розважальних закладів після 23:00. При цьому культурно-розважальні заклади будуть працювати з деякими обмеженнями.

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Нагадаємо, станом на ранок 13 липня у Києві підтверджено 6238 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 56 осіб.