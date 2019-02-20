У Чернівцях орудує догхантер: в місті масово труять собак



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Експертиза показала, що загиблі собаки були отруєні Фото: ТСН

Впродовж трьох тижнів у місті загинули від отрути близько 30 собак

У Чернівцях невідома особа здійснила масове отруєння собак. В одному з районів міста за кілька тижнів знайшли мертвими понад три десятки тварин. Телеканал «112 Україна» з'ясовував, хто і навіщо розкидає отруту.

Рекса прихистили в під'їзді однієї з багатоповерхівок близько шести років тому. Піклувалися всі гуртом. Аж раптом одна з мешканок будинку Аліса побачила, як пес у муках помирає: «Ось наш Рекс, бачите. Хороший був пес. Його всі любили».

«Він лежав весь у судомах. У нього текла піна з рота. Ми, на жаль, не встигли його врятувати через те, що була паніка та істерика. Поліцію не викликали, як слід було зробити», - говорить чернівчанка Аліса Князєва.