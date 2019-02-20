У Чернівцях орудує догхантер: в місті масово труять собак
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Розсилка
Впродовж трьох тижнів у місті загинули від отрути близько 30 собак
У Чернівцях невідома особа здійснила масове отруєння собак. В одному з районів міста за кілька тижнів знайшли мертвими понад три десятки тварин. Телеканал «112 Україна» з'ясовував, хто і навіщо розкидає отруту.
Рекса прихистили в під'їзді однієї з багатоповерхівок близько шести років тому. Піклувалися всі гуртом. Аж раптом одна з мешканок будинку Аліса побачила, як пес у муках помирає: «Ось наш Рекс, бачите. Хороший був пес. Його всі любили».
«Він лежав весь у судомах. У нього текла піна з рота. Ми, на жаль, не встигли його врятувати через те, що була паніка та істерика. Поліцію не викликали, як слід було зробити», - говорить чернівчанка Аліса Князєва.
Жінка, в якої отруїли хаскі, була у жахливому стані, в істериці. Вона навіть не змогла вколоти препарати. Вівчарку також отруїли.
У місті говорять, що усі безпритульні пси були стерилізовані, зі щепленнями, та навіть мали свої клички.
«Ми їх годували. Жінка навіть щеплення робила їм раз на рік за свої гроші. Вони не були агресивні. Не кусали, а лише грались», - розповідає місцева мешканка Валентина.
Отруту розкидає невідома жінка – стверджують люди. Відповідне відео з камер спостереження виклали у соцмережах.
На своїй сторінці у Facebook керівник ЖКГ міської ради Володимир Бешлей повідомив, що вже звернувся до правоохоронних органів, щоб притягнути винних до відповідальності: «Звернувся до правоохоронців, щоб притягнули до кримінальної відповідальності «живодьорів», які масово труять собак в місті. Лише за останній місяць в страшних муках та конвульсіях померло більше тридцяти тварин». Бешлей посилається на експертизу Чернівецької міської лікарні ветмедицини.
Однак начальник вказаної лікарні Валерій Допіряк, говорячи про останній випадок, повідомив, що «в останньої собаки, яку привезли від міської ради, були зміни, характерні для пневмонії і нефриту». За його словами, вона переохолодилася, були сильно уражені легені і нирки, що було задокументовано ветеринарами.
Втім, міські чиновники запевняють – триває масове і цілеспрямоване отруєння тварин. «Найстрашніше, що це відбувається на очах у дітей», - зазначає начальник виробничо-технічного відділу з благоустрою Департаменту ЖКГ Лариса Присяжнюк.
У департаменті ЖКГ раніше звернулися до волонтерів, небайдужих чернівчан повідомляти про факти отруєння в поліцію та в міський Центр стерилізації тварин.
У поліції взяли справу в роботу. Як повідомив заступник начальника слідчого відділення Шевченківського відділення поліції ГУ Нацполіції у Чернівецькій області Віктор Перепелюк, надане доручення на встановлення особи жінки, щоб з'ясувати, що вона там робила і з якою метою.
Справу розпочали за статтею 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Винуватцю отруєння загрожує арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі терміном до трьох років.
Місцеві жителі кажуть, що вони налякані останніми подіями. Тепер під час прогулянки уважно стежать за своїми тваринами.
Нагадаємо, в Україні передбачена кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Кількох догхантерів навіть притягнули до відповідальності.
Проте наприкінці минулого року Верховна Рада відмовилася посилити покарання за жорстоке поводження з безпритульними тваринами.