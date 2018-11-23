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    У Чернівцях вантажівка на тротуарі на смерть збила жінку

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    У Чернівцях вантажівка на тротуарі на смерть збила жінку

    Виїжджаючи заднім ходом, чоловік скоїв наїзд на жінку-пішохода

    У Чернівцях у п'ятницю, 23 листопада, вантажівка на тротуарі скоїла наїзд на жінку-пішохода, у результаті чого постраждала загинула на місці.

    Про це повідомляє прес-служба поліції області.

    Інцидент стався близько 16:40 на тротуарі вулиці Героїв Майдану.

    За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля Mercedes завозив товар у місцеву крамницю.

    Виїжджаючи з території заднім ходом, чоловік скоїв наїзд на жінку-пішохода.

    Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

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