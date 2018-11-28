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    У четвер погода різко погіршиться: в Карпатах до -18

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    У четвер погода різко погіршиться: в Карпатах до -18

    Вночі у Києві очікується до -10

    29 листопада в Києві мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -8...-10 градусів, вдень -3...-5 градусів.

    Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -7...-14 градусів, вдень -1...-7 градусів.

    У Карпатах без опадів, температура вночі -13...-18 градусів, удень -2...-7 градусів.

    На півночі України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -7...-13 градусів, вдень -1...-7 градусів.

    У центрі України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -6...-13 градусів, вдень -1...-7 градусів.

    На сході України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура повітря вночі -6...-13 градусів, вдень -1...-7 градусів, у Донецькій області -4...+1 градус.

    На півдні України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура повітря вночі -2...-9 градусів, вдень -3...+3 градуси.

    У Криму мінлива хмарність, мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура повітря вночі +1...-4 градуси, удень -2...+3 градуси.

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