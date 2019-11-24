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    У Чилі під час акції протесту пограбували держбанк на $200 тисяч

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    У Чилі під час акції протесту пограбували держбанк на $200 тисяч

    За даними МВС Чилі, було зареєстровано ще як мінімум п'ять нападів на магазини

    У Сантьяго невідомі пограбували банк на 200 тисяч доларів в ході акції протесту, які проходять в країні з середини жовтня.

    Про це повідомляє видання El Comercio.

    За інформацією газети, грабіжники проникли в будівлю за допомогою кисневих ризиків. З філії держбанку вони викрали 150 млн чилійських песо (близько 190 тисяч доларів), 16 тисяч доларів, 3,8 тисячі євро і дві одиниці зброї.

    За даними МВС Чилі, було зареєстровано ще як мінімум п'ять нападів на магазини і два підпали торговельних центрів.

    Нагадаємо, в ході протестів по всій країні, починаючи з 18 жовтня загинули 23 осіб, понад 2 тис. постраждали і більше 200 осіб отримали травми очей в результаті пострілів поліції під час розгону демонстрацій.

    Причиною стало невдоволення жителів підвищенням цін на проїзд в метро.

    МВС час Чилі
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