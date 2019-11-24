У Чилі під час акції протесту пограбували держбанк на $200 тисяч



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За даними МВС Чилі, було зареєстровано ще як мінімум п'ять нападів на магазини

У Сантьяго невідомі пограбували банк на 200 тисяч доларів в ході акції протесту, які проходять в країні з середини жовтня.

Про це повідомляє видання El Comercio.

За інформацією газети, грабіжники проникли в будівлю за допомогою кисневих ризиків. З філії держбанку вони викрали 150 млн чилійських песо (близько 190 тисяч доларів), 16 тисяч доларів, 3,8 тисячі євро і дві одиниці зброї.

За даними МВС Чилі, було зареєстровано ще як мінімум п'ять нападів на магазини і два підпали торговельних центрів.

Нагадаємо, в ході протестів по всій країні, починаючи з 18 жовтня загинули 23 осіб, понад 2 тис. постраждали і більше 200 осіб отримали травми очей в результаті пострілів поліції під час розгону демонстрацій.

Причиною стало невдоволення жителів підвищенням цін на проїзд в метро.