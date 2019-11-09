У Чилі протестуючі підпалили і пограбували університет Сантьяго
У результаті інциденту один пожежник отримав поранення
Протестуючі пограбували і підпалили університет Педро де Вальдівії в центрі Сантьяго.
Про це повідомляє телеканал 24 horas.
Як повідомили в пожежній службі, в гасінні загоряння брали участь більше двадцяти пожежних розрахунків.
У результаті інциденту один пожежник отримав поранення. Наразі полум’я вдалося ліквідувати.
В даний час керівництво університету намагається оцінити збиток.
#AHORA #CBÑ trabaja en apoyo a @cbsantiago por tercera alarma de incendio #Santiago Cc @biobio @T13 @IntendenciaRM @Cooperativa pic.twitter.com/ee2hokZegB— Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa (@BomberosNunoa) 8 листопада 2019 р.
Масові акції протесту почалися в Чилі після того, як влада в черговий раз підняли ціни на проїзд в метро