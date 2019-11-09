У Чилі протестуючі підпалили і пограбували університет Сантьяго



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У результаті інциденту один пожежник отримав поранення

Протестуючі пограбували і підпалили університет Педро де Вальдівії в центрі Сантьяго.

Про це повідомляє телеканал 24 horas.

Як повідомили в пожежній службі, в гасінні загоряння брали участь більше двадцяти пожежних розрахунків.

У результаті інциденту один пожежник отримав поранення. Наразі полум’я вдалося ліквідувати.

В даний час керівництво університету намагається оцінити збиток.

Масові акції протесту почалися в Чилі після того, як влада в черговий раз підняли ціни на проїзд в метро