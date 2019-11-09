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    У Чилі протестуючі підпалили і пограбували університет Сантьяго

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    У Чилі протестуючі підпалили і пограбували університет Сантьяго

    У результаті інциденту один пожежник отримав поранення

    Протестуючі пограбували і підпалили університет Педро де Вальдівії в центрі Сантьяго.

    Про це повідомляє телеканал 24 horas.

    Як повідомили в пожежній службі, в гасінні загоряння брали участь більше двадцяти пожежних розрахунків.

    У результаті інциденту один пожежник отримав поранення. Наразі полум’я вдалося ліквідувати.

    В даний час керівництво університету намагається оцінити збиток.

    Масові акції протесту почалися в Чилі після того, як влада в черговий раз підняли ціни на проїзд в метро

    метро протест університет
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