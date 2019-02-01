У Чорне море в лютому зайде німецький військовий корабель



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Німецьке с удно відвідає два болгарських порти





Фото flickr.com

Плавбаза Werra, що входить до складу військово-морських сил ФРН, відвідає два чорноморських порти в Болгарії

Військовий корабель військово-морських сил ФРН, плавуча база Werra, в лютому вирушить у Чорне море в рамках постійної протимінної групи НАТО.

Судно відвідає два болгарських порти - Бургас і Варну. Про це повідомляє Deutsche Welle, посилаючись на інформацію міністерства оборони ФРН. Зазначається, що цей похід був запланований давно.

«Розміщення інших кораблів ВМФ Німеччини в Чорному морі не передбачено», - заявив представник військового відомства.

Як відомо, у січні американський есмінець USS Donald Cook (DDG-75) відвідав Чорне море.

USS Donald Cook належить до ранньої версії есмінців типу «Арлі Берк».

Слід зазначити, що ВМФ США запланував велику ротацію своїх кораблів.

Також нагадаємо, що напередодні вперше три літаки США патрулювали небо над Чорним морем.



