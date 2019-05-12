У Чорнобилі вчені виявили невідомі раніше радіаційні гарячі точки



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Опромінення в селі Копачі складає один мілізіверт щогодини

Вчені розмістили на борту безпілотників радіаційні детектори, що дозволило їм виявити невідомі досі радіаційні гарячі точки в Рудому лісі, який оточує місце ядерної катастрофи в Чорнобилі.

Як пише Newsweek, в поле зору дослідників також потрапило село Копачі, на яке після аварії на ЧАЕС радіаційні матеріали впали разом з дощем.

Частини села виявилися більш забрудненими, ніж вважалося раніше. Опромінення тут складає один мілізіверт щогодини. Для порівняння, кожна людина піддається опроміненню 2,4 мілізіверти за рік.

Чорнобильська АЕС вибухнула в 1986 році. І ця подія вважається найгіршою ядерною катастрофою в історії. В результаті після евакуації жителів навколо станції сформувалася 30-кілометрова зона відчуження. Через більш ніж три десятиліття після катастрофи Чорнобиль почав приваблювати туристів. Торік його відвідали щонайменше 60 тисяч людей, які оглядають покинуті будинки під час спеціальних турів.

Рудий ліс став одним з найбільш радіоактивних місць на планеті. Радіація осіла на 400 гектарах хвойного лісу, вбивши дерева, від чого вони стали кольору іржі. Минулого місяця експерти витратили два тижні, досліджуючи Рудий ліс і його околиці за допомогою безпілотників зі спеціальними детекторами радіації на борту.

За 10 днів 50 таких апаратів просканували ділянку, площею 15 квадратних кілометрів. Обладнання провело в повітрі 24 години в сумі. Зібрані дані були використані для створення 3D-мапи і виділення радіаційних гарячих точок.

Перед тим, як почати дослідження Рудого лісу, команда також оцінила рівень забруднення в селі Буряківка. Воно розташоване за 13 кілометрів від Чорнобильської АЕС, а тому було відносно в меншій небезпеці, ніж ті населені пункти, які були розташовані ближче до серця катастрофи. Після цього команда дослідила Копачі, а потім сам Рудий ліс.

Команда Національного центру ядерної роботехніки з Великої Британії разом з українською організацією SSE Eco Center зібрали дані в зоні відчуження для дослідження. Вони провели польоти безпілотників на висоті 45−60 метрів за швидкості 65 кілометрів на годину.

Це перше таке дослідження в історії. Таким чином, вчені змогли підійти ближче до радіаційної зони без шкоди для учасників дослідження, ніж могли б пілотовані місії. Команда збирається продовжувати польоти у наступні 12 місяців.

«Ми можемо залетіли в зону зараження з безпечного місця за приблизно 10 кілометрів від місця аварії, збираючи детальну інформацію і транслюючи її в реальному часі під час польоту до повернення на базу», — пояснив професор Національного центру роботехніки Том Скотт.

«Створення мапи також демонструє, що значні частини території включно з Рудим лісом, відзначаються відносно низьким рівнем радіації через природний розпад, який відбувався останні 33 роки. А також це пояснюється тим, що матеріали проникли глибше під землю, таким чином радіаційне випромінювання блокується ґрунтом», — пояснив він.

Джерело: УНІАН