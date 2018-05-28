У Чорнобильській зоні зловили трьох сталкерів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Порушниками виявилися троє жителів Вінниці

Неподалік населеного пункту Дитятки, що на Київщині, увечері 27 травня прикордонники Житомирського загону спільно з представниками Національної поліції виявили трьох осіб, які намагалися поза контрольними постами потрапити до Чорнобильської зони. Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України.

Порушниками виявилися троє жителів Вінниці 1997 року народження, які намагались проникнути в зону відчуження та зону безумовного (обов’язкового) відселення з метою екстремального туризму та відпочинку.

Наразі трьох «любителів туризму» притягнуто до відповідальності за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевості, що зазнала радіоактивного забруднення.