У Давосі напередодні міжнародного форуму снігопади заблокували дороги

Журналісти, які знаходяться в Давосі, підтверджують пробки і замети вище людського зросту

Напередодні Міжнародного економічного форуму, який відкриється завтра, 23 січня, висота снігового покриву в Давосі наблизилася до двох метрів. Численні журналісти і учасники, які прибули на форум, скаржаться на дороги, які заблоковані снігом, незважаючи на всі зусилля дорожніх служб. [READ_MORE] За даними навігаційного сервісу Google, вдень



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Фото: Ведомости Давос напередодні Міжнародного економічного форуму

Журналісти, які знаходяться в Давосі, підтверджують пробки і замети вище людського зросту

Напередодні Міжнародного економічного форуму, який відкриється завтра, 23 січня, висота снігового покриву в Давосі наблизилася до двох метрів.

Численні журналісти і учасники, які прибули на форум, скаржаться на дороги, які заблоковані снігом, незважаючи на всі зусилля дорожніх служб.

За даними навігаційного сервісу Google, вдень 22 січня швидкість дорожнього руху на під'їздах до громади не перевищувала 10 км на годину.

За інформацією видання Tagesanzeiger, з 21 січня повністю обірвано сполучення Давосу з Церматтом через ризик сходження снігових лавин, не ходять потяги в Кур і перекриті дороги в кілька інших сусідніх міст. На вокзалах утворилися скупчення людей, які очікують можливості виїхати.

Втім, в дні форуму снігопади припиняться і встановиться сонячна погода з температурами від -2 до +6 градусів, повідомляє сайт місцевої громади.

Джерело: Ведомости