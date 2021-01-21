Президентство Байдена дає Україні шанс отримати план дій щодо членства в НАТО – Порошенко

Порошенко сприяє, аби розмова між президентами України та США відбулася якнайшвидше

Президент України мав би одним з перших поговорити з 46-м президентом США Джозефом Байденом, лідерство якого відкриває широкі можливості для відновлення територіальної цілісності та зміцнення суверенітету нашої держави. Про це у відеозверненні заявив п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко. Він наголосив, що своїми каналами сприяє, аби розмова між президентами України та США відбулася якнайшвидше.

«Без жодного перебільшення, вчора був надзвичайно важливий день для світу, який вірить у спільні демократичні цінності, трансатлантичну єдність і солідарність, цінності миру і безпеки. Саме до цього світу належить Україна, а не до «руского міра» безправ’я, автократії та політичного рабства. У Вашингтоні відбулася інавгурація 46-го президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена – політика, мужність і лідерські якості якого визнають не лише друзі, а навіть опоненти. Щирого друга України, у чому я особисто переконався протягом кількох років свого президентства, коли саме Байден ще як віце-президент відповідав за відносини з нашою країною», – нагадав Порошенко.

Він зауважив, що тоді спільна робота зміцнила стійкість України в протидії російській агресії. «Не вкладається в голові, але саме за це ще навесні минулого року Зеленський публічно вимагав засудити мене за «державну зраду», підтримуючи дії російського агента Деркача», – зазначив Порошенко.

«Але поза тим президентство Байдена відкриває для України нові і дуже широкі можливості для відновлення територіальної цілісності та зміцнення нашого суверенітету. Не маю жодних сумнівів, що новий лідер США буде надійним союзником України на цьому шляху. І маю обгрунтовану надію на те, що Вашингтон знайде можливість для залучення до тієї роботи, яка вже ведеться на різних майданчиках і форматах, включно з нормандським», – говорить п’ятий Президент України.

Порошенко переконаний, що це шанс на зміцнення твердої трансатлантичної єдності і солідарності з Україною на засадах принципу «нічого про Україну без України», на повернення теми України у перелік пріоритетів світового порядку денного, на підтримку амбіцій України щодо європейської та євроатлантичної інтеграції.

«Об’єктивно ключовим етапом на цьому шляху має стати отримання Плану дій щодо членства в НАТО, який, як не крути, є необхідним кроком на шляху до членства в Альянсі. І ми вимагаємо від української влади ставити це питання на порядок денний, бо за нас це питання ніхто не порушуватиме», – вкотре заявив Порошенко.

Крім уваги до проблематики колективної безпеки в рамках НАТО, слід зміцнювати двосторонній безпековий альянс між Україною та США – вважає лідер партії «Європейська солідарність».

«Не втратити можливості отримати оборонне летальне озброєння, конче необхідне для стримування російського агресора на землі, у повітрі і на морі», – закликав він.

«Спільно з Вашингтоном Київ має добиватися посилення різнопланових санкцій проти Москви як інструменту, який засвідчив свою здатність тримати агресора за столом переговорів та стримувати його від нових військових авантюр проти України», – переконаний Петро Порошенко.

На його думку, критичну увагу слід надати і підтримці реформ в Україні, передусім у частині верховенства права та боротьби з корупцією, створення сприятливого клімату для залучення інвестицій.

«Зі свого досвіду знаю, наскільки важливими є персональні контакти і довіра між лідерами. Тому переконаний у необхідності здійснення візиту президента України до Вашингтону і зустрічі у Білому домі вже найближчим часом. Звичайно, що всі ми будемо раді бачити Джо Байдена у Києві, як це часто бувало раніше», – зазначив Порошенко.

«Президент України мав би одним із перших переговорити з Байденом по телефону. Нагадаю, що в шістнадцятому році розмову з тодішнім новообраним президентом Трампом ми організували буквально за кілька днів після виборів. Коли за справу беруться професіонали, вирішуються і надзвичайно складні завдання. Своїми каналами я сприяю, щоби і тепер розмова між президентами України і США відбулася якнайшвидше», – підтвердив Порошенко.

«Все ще сподіваюся, що влада не втратить той шанс, який відкрився перед Україною буквально вчора. Ще раз наголошую: чим можу, тим допоможу, бо йдеться про національні інтереси України. Відновлення і зміцнення стратегічного партнерства із США – головне зовнішньополітичне завдання для України в цьому році. Але треба розуміти, що нова американська адміністрація готова допомагати Україні настільки, наскільки українська влада готова продовжувати реформи, а не імітувати їх», – зауважив лідер опозиції.

«Наша ж амбіція як політичної сили – принциповою позицією, конкретними ініціативами та справами довести всім і кожному: «Європейська солідарність» не просто опозиція, а єдина проєвропейська альтернатива, професійна команда, яка не дасть владі дилетантів зламати досягнення останніх років та зруйнувати країну», – резюмує Петро Порошенко.

Як відомо, 20 січня Джо Байден склав присягу та офіційно став 46-м президентом США. Віцепрезиденткою стала Камала Гарріс – перша в історії США жінка на цій посаді. Сам 78-річний Байден став найстаршою людиною на чолі США.

Джо Байден одразу після складання присяги підписав перші виконавчі розпорядження. Також він повернув Штати до ВООЗ і скасував будівництво стіни з Мексикою.

Також у США запевнили, що залишатимуться непохитними у своїй підтримці України.

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