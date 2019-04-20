У день тиші на вулицях міст виявлено приховану агітацію (фото)



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Борд в Івано-Франківську Фото: Рух Чесно

Формально така реклама не є порушенням виборчого законодавства

У передвиборчий «день тиші», який настав опівночі 20 квітня, зовнішню рекламу без вихідних даних, що за стилем нагадує агітацію кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка, зафіксовано на вулицях українських міст. Формально така реклама не є порушенням виборчого законодавства.

Як повідомляє рух «Чесно», на вулицях Львова залишилася реклама з гаслом «Головне – не втратити країну!», яка нагадує агітацію Порошенка і є його передвиборчим слоганом.

Також можна зустріти борди «Зробимо їх разом», близькі за стилем до агітації Зеленського. Проте дата «31 березня» вказує на те, що цю рекламу не зняли ще напередодні першого туру.

Водночас частину агітації все-таки прибрали.

За спостереженнями руху, у Львові напередодні другого туру значно менше прихованої агітації, ніж було напередодні першого. Деяку рекламу, яка висіла ще вчора, сьогодні вже прибрали.

В Івано-Франківську багато площин, де була розміщена агітація, вже порожні або заклеєні. Водночас більшість тієї реклами, що залишилася, нагадує агітацію Порошенка.

Також є борди «Зустрінь весну без пороху!», які також були використані ще напередодні першого туру. Цей меседж був притаманний агітації екс-кандидата у президенти від партії Олександра Шевченка, який у другому турі підтримав Зеленського.

Регіональні координатори руху «Чесно» також фіксують приховану агітацію в Луцьку та інших містах України.

Нагадаємо, у «день тиші», у суботу 20 квітня, агітація заборонена, а у день голосування 21 квітня не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.

Напередодні, 19 квітня, на столичному «Олімпійському» стадіоні пройшли неофіційні дебати між кандидатами на посаду президента України.