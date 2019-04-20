ДСНС чергуватимуть у посиленому режимі у день другого туру виборів президента



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У Закарпатській, Одеській, Харківській, Чернігівській областях та у м. Києві чергуватимуть 10 повітряних суден ДСНС

Під час виборів чергуватимуть близько 39 тисяч рятувальників

Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій працюватимуть у посиленому режимі під час другого туру виборів президента України 21 квітня. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

«До 09:00 години 22 квітня органи управління та підрозділи ДСНС продовжують нести службу у посиленому режимі, — усього близько 39 тис. осіб та понад 2 тис. 300 од. техніки включно із резервом», — йдеться у повідомленні.

Крім того, для оперативного реагування на надзвичайні ситуації та проведення екстреної медичної евакуації у Закарпатській, Одеській, Харківській, Чернігівській областях та у м. Києві чергуватимуть 10 повітряних суден ДСНС.

«У свою чергу, на випадки виявлення вибухонебезпечних предметів реагуватимуть 349 піротехніків та 128 од. техніки», — додають правоохоронці.

Зважаючи також на випадки знеструмлення виборчих дільниць, що мали місце під час проведення першого туру виборів, ДСНС може бути задіяно понад 700 пересувних електростанцій, що забезпечать автономне електроживлення.

Нагадаємо, в Україні почався «День тиші» перед другим туром виборів. Зокрема, за передвиборчу агітацію у соцмережах в «день тиші» покарання не передбачено.