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    Суспільство

    Чи треба слухати Оксану Забужко? Письменниці пригадали її заклики на виборах 2010 року

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    Позиція Оксани Забужко у 2010 році була для мене тоді неприйнятною, - Маринович - Чи треба слухати Оксану Забужко? Письменниці пригадали її заклики на виборах 2010 року
    Позиція Оксани Забужко у 2010 році була для мене тоді неприйнятною, - Маринович

    Помиляється не тільки простий народ, помиляється і інтелігенція, - визнає Маринович

    Український правозахисник, віце-ректор Українського католицького університету Мирослав Маринович  вважає позицію «проти всіх», яка була у письменниці Оксани Забужко та інших інтелектуалів  на виборах президента України у 2010 році – помилковою. Про це він заявив в інтерв’ю «Главкому».

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     «Позиція Оксани Забужко була для мене тоді неприйнятною. Позиція сьогодні «піду порву бюлетень, але не проголосую ні за кого» так само для мене є помилковою», - стверджує правозахисник.

    На його думку, без сумніву, помиляється не тільки простий народ, помиляється і інтелігенція.

    «У кожного є свій час для помилки», - зазначає Маринович і додає, що сьогодні, «і серед інтелігенції є дуже багато людей, які вибудовують собі конструкції того, чому вони очікують від Зеленського – нового струменя в управлінні державою тощо.

    «Звичайно, що новий струмінь буде. Чи не був новим струменем Трамп у США. Там за голову хапалися від того струменю… Так може статися і в Україні. Ви кожен день насолоджуватиметеся чимось свіжим, новими вибриками українського Трампа. Але у що це обернеться? Америка вистоїть, її шануватимуть, а що буде з Україною?», - запитує првозахисник Маринович.

    Більше читайте: Маринович Мирослав: Не Зеленський мені страшний. А те, що прийде за ним…
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