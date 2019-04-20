Чи треба слухати Оксану Забужко? Письменниці пригадали її заклики на виборах 2010 року



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Позиція Оксани Забужко у 2010 році була для мене тоді неприйнятною, - Маринович

Помиляється не тільки простий народ, помиляється і інтелігенція, - визнає Маринович

Український правозахисник, віце-ректор Українського католицького університету Мирослав Маринович вважає позицію «проти всіх», яка була у письменниці Оксани Забужко та інших інтелектуалів на виборах президента України у 2010 році – помилковою. Про це він заявив в інтерв’ю «Главкому».

«Позиція Оксани Забужко була для мене тоді неприйнятною. Позиція сьогодні «піду порву бюлетень, але не проголосую ні за кого» так само для мене є помилковою», - стверджує правозахисник.

На його думку, без сумніву, помиляється не тільки простий народ, помиляється і інтелігенція.

«У кожного є свій час для помилки», - зазначає Маринович і додає, що сьогодні, «і серед інтелігенції є дуже багато людей, які вибудовують собі конструкції того, чому вони очікують від Зеленського – нового струменя в управлінні державою тощо.

«Звичайно, що новий струмінь буде. Чи не був новим струменем Трамп у США. Там за голову хапалися від того струменю… Так може статися і в Україні. Ви кожен день насолоджуватиметеся чимось свіжим, новими вибриками українського Трампа. Але у що це обернеться? Америка вистоїть, її шануватимуть, а що буде з Україною?», - запитує првозахисник Маринович.