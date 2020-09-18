Київщина в лідерах за зміною виборчої адреси



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вже понад 100 тис. виборців виявили бажання змінити виборчу адресу

Вже понад 27 тис. мешканців Київщини змінили виборчу адресу

У Київській області 27,513 тис. громадян виявили бажання проголосувати на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. Саме стільки звернень опрацьовано від 1 липня до 16 вересня Державним реєстром виборців.

Про це повідомляє Громадянська мережа «Опора».

Згідно з даними Державного реєстру виборців, 17,527 тис. громадян України, які зареєстровані в інших областях, братимуть участь у виборах на Київщині за місцем свого фактичного проживання. 2,174 тис. осіб, які зареєстровані у Київській області, скористалися процедурою зміни виборчої адреси й голосуватимуть за місцем фактичного проживання в інших регіонах країни. 7,812 тис. громадяни змінили свою виборчу адресу в межах регіону.

Найбільше звернень щодо зміни виборчої адреси стосувалися Борщагівської сільської ради – 3628.





Найменше звернень зафіксували в Дівичківській сільській раді – 28 осіб.

Як розповів керівник Служби розпорядника Державного реєстру виборців Олександр Стельмах, органи ДРВ, починаючи з 1 липня, опрацювали 105,29 тис. звернень виборців щодо зміни виборчої адреси.

«Той факт, що Київська область в лідерах за зміною виборчої адреси, є цілком логічним. І має в основі, в першу чергу, трудову міграцію, як в межах області, так і в межах України загалом, – наголошує координатор спостереження Громадянської мережі «Опора» за виборами у Київській області Олексій Рєпік. – Крім того, на Київщині проживає кілька спільнот внутрішньо переміщених осіб. І абсолютно природнім є бажання цих громадян, котрі живуть, працюють і сплачують податки в регіоні, обирати місцеву владу своєї нової громади».