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    Політика

    Київщина в лідерах за зміною виборчої адреси

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    Вже понад 100 тис. виборців виявили бажання змінити виборчу адресу - Київщина в лідерах за зміною виборчої адреси
    Вже понад 100 тис. виборців виявили бажання змінити виборчу адресу

    Вже понад 27 тис. мешканців Київщини змінили виборчу адресу

    У Київській області 27,513 тис. громадян виявили бажання проголосувати на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. Саме стільки звернень опрацьовано від 1 липня до 16 вересня Державним реєстром виборців.

    Про це повідомляє Громадянська мережа «Опора».

    Згідно з даними Державного реєстру виборців, 17,527 тис. громадян України, які зареєстровані в інших областях, братимуть участь у виборах на Київщині за місцем свого фактичного проживання. 2,174 тис. осіб, які зареєстровані у Київській області, скористалися процедурою зміни виборчої адреси й голосуватимуть за місцем фактичного проживання в інших регіонах країни. 7,812 тис. громадяни змінили свою виборчу адресу в межах регіону.

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    Найбільше звернень щодо зміни виборчої адреси стосувалися Борщагівської сільської ради – 3628.


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    Найменше звернень зафіксували в Дівичківській сільській раді – 28 осіб.

    Як розповів керівник Служби розпорядника Державного реєстру виборців Олександр Стельмах, органи ДРВ, починаючи з 1 липня, опрацювали 105,29 тис. звернень виборців щодо зміни виборчої адреси.

    «Той факт, що Київська область в лідерах за зміною виборчої адреси, є цілком логічним. І має в основі, в першу чергу, трудову міграцію, як в межах області, так і в межах України загалом, – наголошує координатор спостереження Громадянської мережі «Опора» за виборами у Київській  області Олексій Рєпік. – Крім того, на Київщині проживає кілька спільнот внутрішньо переміщених осіб. І абсолютно природнім є бажання цих громадян, котрі живуть, працюють і сплачують податки в регіоні, обирати місцеву владу своєї нової громади».

    вибори Київщина
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