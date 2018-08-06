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    У Держприкордонслужбі попередили про проблеми на пункті пропуску «Шегині»

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    У Держприкордонслужбі попередили про проблеми на пункті пропуску «Шегині»

    Подорожнім рекомендують обирати інші пункти пропуску для перетину державного кордону

    На Львівщині у понеділок, 6 серпня, через знеструмлення тимчасово уповільнений рух у пункті пропуску «Шегині».

    Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

    «Через вихід з ладу трансформаторної підстанції пункт пропуску у Шегинях частково знеструмлений. До усунення фахівцями несправностей рух через пункт пропуску «Шегині» уповільнений», - говориться у повідомленні.

    У Держприкордонслужбі рекомендують подорожнім врахувати інформацію при обранні пункту пропуску для перетину державного кордону.

    Нагадаємо, 30 липня у пункті пропуску «Шегині» затримали чоловіка, який намагався загубитися у натовпі і минути кордон без перевірки документів. 50-річний громадянин України не мав належних документів, проте хотів добратися до Німеччини.

     

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