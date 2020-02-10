У Держстаті повідомили, які харчі подешевшали у січні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вартість яєць в січні 2020 року, порівняно із груднем 2019 року, знизилась на 1,5%

У січні вартість яєць в Україні знизилась на 1,5%, вартість цукру – на 1,1%, а олії – на 0,3%. Про це повідомляє пресслужба Держстатистики.

«На 1,5–0,3% подешевшали яйця, цукор, свинина, рис, риба та продукти з риби, соняшникова олія», — йдеться у повідомленні.

Вказано, що вартість яєць в січні 2020 року, порівняно із груднем 2019 року, знизилась на 1,5%, із січнем 2019 року — на 15,5%.

Вартість цукру в січні 2020 року, порівняно із груднем 2019 року, знизилась на 1,1%, із січнем 2019 року — зросла на 0,7%.

Вартість олії в січні 2020 року, порівняно із груднем 2019 року, знизилась на 0,3%, із січнем 2019 року — на 2,1%.

Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Також нагадаємо, що на споживчому ринку в січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,5%. Найбільше зросли ціни на овочі – 6,6%, молоко 0,4% та хліб – 0,3%.