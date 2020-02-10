Овочі, молоко та хліб: у Держстаті порахували, які продукти здорожчали у січні



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Найбільше в перший місяць нового року подорожчали овочі

На споживчому ринку в січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,5%. Найбільше зросли ціни на овочі – 6,6%, молоко 0,4% та хліб – 0,3%. Про це повідомляє пресслужба Держстатистики.

«На споживчому ринку в січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,5%. Найбільше (на 6,6%) подорожчали овочі. На 1,4–0,3% зросли ціни на кисломолочну продукцію, яловичину, продукти переробки зернових, молоко, сири, безалкогольні напої, хліб. Водночас на 1,5–0,3% подешевшали яйця, цукор, свинина, рис, риба та продукти з риби, соняшникова олія», — йдеться у повідомленні.

Вказано, що ціна на молоко в січні 2020 року, порівняно із груднем 2019 року, виросла на 0,4%, із січнем 2019 року — 6,2%.

Підвищення вартості хліба в січні 2020 року, порівняно із груднем 2019 року, становила 0,3%, із січнем 2019 року — 9%.

Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Раніше повідомлялося, що українці витрачають на харчі майже половину своїх доходів.

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