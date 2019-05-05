У Дніпрі чоловік влаштував стрілянину з рушниці



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Чоловік стріляв з вікна будинку

Злочин стався 3 травня близько 15:00 у провулку Парусному в Дніпрі

У Дніпрі поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину з пневматичної рушниці з вікна власної квартири. Про це повідомили у прес-службі ГУНП Дніпропетровської області.

Злочин стався 3 травня близько 15:00 у провулку Парусному м. Дніпро. Як встановили правоохоронці, підозрюваний з вікна власної квартиру влаштував стрілянину. В результаті одного пенсіонера було поранено у голову, іншому куля лише пошкодила одяг.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Новокодацького ВП Дніпра. В ході розшукових заходів поліцейські встановили, що до хуліганських дій причетний 42-річний чоловік – житель сусіднього будинку.

Зловмисника затримали та доставили до відділення поліції. Йому загрожує кримінальна відповідальність, передбачена ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає від 3-х до 7 років позбавлення волі. Зброя – попередньо пневматична рушниця - вилучена та направлена на експертизу. Розслідування триває.

Як повідомлялось,на Київщині застрелили заступника начальника одного із місцевих відділень поліції.