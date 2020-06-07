В Україні від коронавірусу одужали майже три тисячі медиків



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У МОЗ інформують, що підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 29 медиків і 39 медиків померли від ускладнень Covid-19

Загалом за час пандемії захворіли 5050 медиків

В Україні від Covid-19 загалом одужало 2836 медичних працівників. Про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров’я.

«Загалом за час пандемії захворіли 5050 медиків. На амбулаторному лікуванні наразі перебуває 4088 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 962 медики», — йдеться в повідомленні.

У МОЗ інформують, що підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 29 медиків і 39 медиків померли від ускладнень Covid-19.

Як повідомлялося, в Україні станом на 7 червня на коронавірусну хворобу захворіли 485 осіб, серед них 29 дітей та 34 медика. Це на 65 випадків менше, ніж учора (550). Одужали – 242 (вчора 440), померли – 11 (вчора 15). Загалом одужали 12 054 особи, летальних випадків – 788.

Коронавірус в Україні

Всього 26999

Хворіють 14157

Одужали 12054

Померли 788

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У Києві станом на 7 червня виявлено хворих 43 особи (вчора 83). Також 54 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 66) і 68 – на Львівщині (вчора 65), 32 – на Рівненщині (вчора 52).