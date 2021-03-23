У Дніпрі запроваджують суворий карантин
Влада Дніпра намагатиметься зробити обмеження «максимально комфортними для бізнесу»
Із четверга, 25 березня, у Дніпрі почнуть діяти суворі карантинні обмеження. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.
«Міська комісія з надзвичайних ситуацій запроваджує суворі карантинні обмеження з четверга з 00–00 годин. Відповідне рішення буде опубліковано найближчим часом. І хоча Дніпро поки ще не в червоній зоні (і, сподіваюся, не буде), ухвалено вольове рішення зробити це», – повідомив Філатов.
Він нагадав, що за час епідемії місто втратило через коронавірус багатьох відомих земляків: генерального директора КБ «Південне» Олександра Дегтярьова, головлікаря 6-ї дитячої лікарні Віктора Слатвицького, директора 35-ї школи Світлану Солодовник, ветерана АТО і відомого волонтера Тараса Березу, головлікаря 4-ї лікарні Костянтина Чебанова, а також багатьох інших.
Філатов пообіцяв, що міська влада намагатиметься зробити обмеження максимально комфортними для бізнесу і вже продумують механізм компенсації з місцевого бюджету.
«Ми не втрачали час даремно й готувалися до чергової хвилі епідемії, проводячи кисневу розводку, встановлюючи в лікарнях безперебійне живлення й закуповуючи додаткові обсяги ліків. Ми сподіваємося на ваше розуміння, громадянську зрілість і дотримання елементарних протиепідемічних заходів», – сказав Філатов.
Нагадаємо, в Україні вже вісім регіонів перебувають в «червоній» зоні карантину – Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.
Для вироблення колективного імунітету від коронавірусу в громадян України потрібно зробити щеплення 70% населення держави, тобто майже 30 млн людей.
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