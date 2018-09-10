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    У Дніпрі на автобазі виникла масштабна пожежа

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    У Дніпрі на автобазі виникла масштабна пожежа
    Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області

    Вогнем знищено дерев'яні піддони на площі 150 кв м

    У Дніпрі в ніч на 10 вересня на території автобази виникла масштабна пожежа.

    Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

    Пожежа сталася на вулиці Шинна Шевченківського району близько четвертої години ранку.

    «Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла на відкритій території, горіли дерев'яні піддони на площі 150 кв м», - заявили в ДСНС.

    Вогнем знищено дерев'яні піддони на площі 150 кв м та пошкоджена зовнішня пластикова обшивка будівлі на площі 5 кв м.

    Загальна площа пожежі склала 155 кв м. Пожежу локалізовано о 06:07 та ліквідовано о 06:46.

    До ліквідації пожежі залучалися 24 чоловіка особового складу та шість одиниць пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

    Раніше повідомлялося, що в Києві у сауні сталася пожежа.

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