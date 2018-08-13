У Дніпрі під час пожежі в будинку загинув чоловік



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Фото: ДСНС Пожежник у Дніпрі

До ліквідації пожежі було залучено три одиниці техніки й 12 чоловік особового складу

В Дніпрі під час гасіння пожежі було виявлено тіло чоловіка.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що 12 серпня на гарячу лінію «101» надійшло повідомлення про пожежу на п'ятому поверсі житлового будинку по вулиці Олександа Поля Центрального району міста Дніпра.

До ліквідації пожежі було залучено три одиниці техніки й 12 чоловік особового складу. Через годину пожежа була локалізована.

Під час гасіння рятувальники виявили тіло чоловіка 1957 року народження, який знаходився в квартирі.

Правоохоронні органи встановлюють причини пожежі.

Нагадаємо, 11 серпня у Києві неподалік від станції метро «Осокорки» загорівся автобус із пасажирами.