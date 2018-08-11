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    У Києві біля метро «Осокорки» загорівся автобус із пасажирами

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    Перед пожежею автобус постійно зупинявся - У Києві біля метро «Осокорки» загорівся автобус із пасажирами
    Фото: «Київ Оперативний»
    Перед пожежею автобус постійно зупинявся

    Інцидент стався з автобусом, що курсує за маршрутом №220

    У Києві неподалік від станції метро «Осокорки» загорівся автобус із пасажирами.

    Про це повідомив паблік «Київ Оперативний» на своїй сторінці у Facebook.

    Інцидент стався біля станції метро «Осокорки» з автобусом, що курсує за маршрутом №220. Очевидці розповіли, що перед пожежею він постійно зупинявся та зрештою загорівся.

    Обійшлося без постраждалих. Деталі події з'ясовуються.

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    Нагадаємо, сьогодні авто з жінкою та двома дітьми перекинулось у Києві.

    пожежа Київ громадський транспорт
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