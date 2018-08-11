У Києві біля метро «Осокорки» загорівся автобус із пасажирами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: «Київ Оперативний» Перед пожежею автобус постійно зупинявся

Інцидент стався з автобусом, що курсує за маршрутом №220

У Києві неподалік від станції метро «Осокорки» загорівся автобус із пасажирами.

Про це повідомив паблік «Київ Оперативний» на своїй сторінці у Facebook.

Інцидент стався біля станції метро «Осокорки» з автобусом, що курсує за маршрутом №220. Очевидці розповіли, що перед пожежею він постійно зупинявся та зрештою загорівся.

Обійшлося без постраждалих. Деталі події з'ясовуються.

Нагадаємо, сьогодні авто з жінкою та двома дітьми перекинулось у Києві.