У Києві біля метро «Осокорки» загорівся автобус із пасажирами
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Фото: «Київ Оперативний»
Перед пожежею автобус постійно зупинявся
Інцидент стався з автобусом, що курсує за маршрутом №220
У Києві неподалік від станції метро «Осокорки» загорівся автобус із пасажирами.
Про це повідомив паблік «Київ Оперативний» на своїй сторінці у Facebook.
Інцидент стався біля станції метро «Осокорки» з автобусом, що курсує за маршрутом №220. Очевидці розповіли, що перед пожежею він постійно зупинявся та зрештою загорівся.
Обійшлося без постраждалих. Деталі події з'ясовуються.
Нагадаємо, сьогодні авто з жінкою та двома дітьми перекинулось у Києві.