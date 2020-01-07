У Дніпрі під жінкою у під'їзді провалилась бетонна плита



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Мешканці будинку скаржилися на стан перекриття, але їхні прохання ігнорували Фото: dp.informator.ua

Аварійну ділянку до ладу так і не привели. Провал місцеві жителі закрили сходами

У Дніпрі на вулиці Романа Шухевича обвалилася плита перекриття під'їзду, внаслідок чого жінка провалилася в підвал.

Зазначається, що бетонне перекриття обвалилося під жінкою, яка виходила з під'їзду. Постраждала впала в підвал і сильно травмувалася.

З місця події її забрала бригада швидкої допомоги.

Внаслідок інциденту жінка отримала струс головного мозку і кілька швів на голові. Зараз її життю і здоров'ю нічого не загрожує.

При цьому наголошується, що аварійну ділянку до ладу так і не привели. Провал місцеві жителі закрили сходами.

Як повідомляється, мешканці будинку №55 давно скаржилися на те, що плита на виході з їхнього під'їзду тримається «на чесному слові».

За їхніми словами, вони зверталися в «Жилсервіс-2» і писали заяви, після чого приїхала експертна комісія, яка нічого не зробила.

Джерело: Інформатор