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    У Дніпрі під жінкою у під'їзді провалилась бетонна плита

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    Мешканці будинку скаржилися на стан перекриття, але їхні прохання ігнорували - У Дніпрі під жінкою у під'їзді провалилась бетонна плита
    Мешканці будинку скаржилися на стан перекриття, але їхні прохання ігнорували
    Фото: dp.informator.ua

    Аварійну ділянку до ладу так і не привели. Провал місцеві жителі закрили сходами

    У Дніпрі на вулиці Романа Шухевича обвалилася плита перекриття під'їзду, внаслідок чого жінка провалилася в підвал. 

    Зазначається, що бетонне перекриття обвалилося під жінкою, яка виходила з під'їзду. Постраждала впала в підвал і сильно травмувалася.

    З місця події її забрала бригада швидкої допомоги.

    Внаслідок інциденту жінка отримала струс головного мозку і кілька швів на голові. Зараз її життю і здоров'ю нічого не загрожує.

    При цьому наголошується, що аварійну ділянку до ладу так і не привели. Провал місцеві жителі закрили сходами.

    Як повідомляється, мешканці будинку №55 давно скаржилися на те, що плита на виході з їхнього під'їзду тримається «на чесному слові».

    За їхніми словами, вони зверталися в «Жилсервіс-2» і писали заяви, після чого приїхала експертна комісія, яка нічого не зробила.

    Джерело: Інформатор

    Дніпро лікарня жінка
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