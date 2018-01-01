У Дніпрі розпочалися зйомки фільму про Олеся Гончара

Знімальний процес розпочався в Ломівці (віддаленому районі Дніпра), де жив Олесь Гончар

У Дніпрі розпочалися зйомки фільму про відомого краянина, письменника Олеся Гончара, приуроченого до сторіччя з дня його народження, яке відзначатимуть 2018 року. Про це 5 січня повідомили в Центрі культури української мови імені Олеся Гончара Національного гірничого університету в Дніпрі. За інформацією з Центру, режисером



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Олесь Гончар

Знімальний процес розпочався в Ломівці (віддаленому районі Дніпра), де жив Олесь Гончар

У Дніпрі розпочалися зйомки фільму про відомого краянина, письменника Олеся Гончара, приуроченого до сторіччя з дня його народження, яке відзначатимуть 2018 року. Про це 5 січня повідомили в Центрі культури української мови імені Олеся Гончара Національного гірничого університету в Дніпрі.

За інформацією з Центру, режисером художньо-документального фільму є Валерій Степанян-Григоренко – знаний режисер, драматург і продюсер, доктор мистецтвознавства.

Як розповіли в Центрі, знімальний процес розпочався в Ломівці (віддаленому районі Дніпра), в будинку на вулиці Клубній, 25, де жив Олесь Гончар і де був написаний роман «Прапороносці», і продовжився в Свято-Троїцькому соборі в Новомосковську, який є головним героєм роману «Собор».

«Відвідав режисер і Національний гірничий університет, вікна якого виходять на вулицю Олеся Гончара, якою понад 70 років тому з Ломівки студент, майбутній класик української літератури, поспішав на навчання», – розповіли в Центрі.

Планується, що презентація фільму про Гончара відбудеться навесні у Дніпрі, в Центрі культури української мови імені Олеся Гончара.

Раніше в Дніпрі розпочалася кампанія популяризації літературної творчості Олеся Гончара та інших письменників-земляків «Слово на стіні» – мистецька ініціатива творчої молоді. Перший об’єкт – графіті із цитатою з забороненого за радянських часів роману «Собор» – волонтери створили на зупинці в студентському районі, на розі вулиці Телевізійної та проспекту Гагаріна. Пізніше на інших будівлях і зупинках міста з’явились цитати з творів українських класиків, а також портрет Олеся Гончара на паркані біля входу на подвір’я біля студентських гуртожитків.