У Дніпрі СБУ викрила на хабарі старшого слідчого Державної фіскальної служби (фото)



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Фото: пресцентр СБУ

За попередньою інформацією, слідчий управління фінансових розслідувань ГУ ДФС вимагав 11 тисяч доларів США за закриття кримінального провадження щодо колишнього керівника комерційної структури за фінансові правопорушення

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю Служби безпеки України викрили на отриманні хабаря старшого слідчого Головного управління Державної фіскальної служби та його спільника адвоката. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За попередньою інформацією, слідчий управління фінансових розслідувань ГУ ДФС вимагав 11 тисяч доларів США за закриття кримінального провадження щодо колишнього керівника комерційної структури за фінансові правопорушення.





До протиправної діяльності слідчий «залучив» адвоката Ради адвокатів Дніпропетровської області. Правоохоронці затримали обох фігурантів справи, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, після отримання всієї суми неправомірної вигоди.

\У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими центрального апарату ДБР ч. 3 ст. 368 та ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо здійснення затриманим повідомлення про вчинення злочину.

Триває досудове слідство для встановлення та притягнення до відповідальності інших посадовців ДФС, ймовірно причетних до протиправної оборудки. Операція проводилась спільно з Головним управлінням внутрішньої безпеки ДФС України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.