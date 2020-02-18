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    У Полтаві СБУ викрила адвоката, який підозрюється у вимаганні $10 тис. зі свого колеги

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    У Полтаві СБУ викрила адвоката, який підозрюється у вимаганні $10 тис. зі свого колеги
    Фото: пресцентр СБУ

    За $10 тис. правник обіцяв колезі вплинути на правоохоронців, щоб вони не притягувати його до кримінальної відповідальності за нібито надання адвокатських послуг без юридичної освіти

    Співробітники Управління Служби безпеки України в Полтавській області викрили адвоката, ймовірно причетного до одержання неправомірної вигоди.

    Слідство встановило, що правник вимагав гроші від мешканця обласного центру, який займався юридичною практикою. За $10 тис. він обіцяв колезі вплинути на правоохоронців, щоб вони не притягувати його до кримінальної відповідальності за нібито надання адвокатських послуг без юридичної освіти.

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    У Полтаві СБУ викрила адвоката, який підозрюється у вимаганні $10 тис. зі свого колеги
    У Полтаві СБУ викрила адвоката, який підозрюється у вимаганні $10 тис. зі свого колеги
    У Полтаві СБУ викрила адвоката, який підозрюється у вимаганні $10 тис. зі свого колеги
    Фото: пресцентр СБУ

    Правоохоронці затримали фігуранта в одному із закладів відпочинку обласного центру під час одержання всієї суми хабара.

    За погодженням з прокурором Полтавської області затриманому оголошено підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

    Викриття протиправної діяльності приводилось під процесуальним керівництвом прокуратури Полтавської області спільно зі слідчими Територіального управління ДБР, розташованим у м. Полтава.

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