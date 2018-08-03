  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Дніпрі спецпризначенці КОРД затримали чоловіків, які влаштували «салют з карабіна» (відео)

    • Розсилка
    У Дніпрі спецпризначенці КОРД затримали чоловіків, які влаштували «салют з карабіна» (відео)
    Фото: Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

    Одна із куль влучила в обличчя дівчині, яка стояла за 500 метрів від місця стрілянини

    У Дніпрі поліція затримала двох зловмисників, які відкрили хаотичну стрілянину в повітря та влучили у перехожу.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

    «Двоє чоловіків у стані алкогольного сп’яніння вирішили «влаштувати салют» із зареєстрованого карабіну на честь дня народження. У результаті одна із куль влучила в обличчя дівчині, яка розмовляла по телефону біля магазину за 500 м від місця стрілянини», - заявили в поліції.

    Для затримання зловмисників були залучені спецпризначенці КОРД.

    «В ході спецоперації після 15-хвилинних перемовин поліцейські затримали двох чоловіків. Карабін та 16 стріляних гільз вилучені», - говориться у повідомленні.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Зловмисників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За вказаний злочин їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

    Читайте також
    кримінал зброя Дніпро поліція злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ