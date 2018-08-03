У Дніпрі спецпризначенці КОРД затримали чоловіків, які влаштували «салют з карабіна» (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

Одна із куль влучила в обличчя дівчині, яка стояла за 500 метрів від місця стрілянини

У Дніпрі поліція затримала двох зловмисників, які відкрили хаотичну стрілянину в повітря та влучили у перехожу.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

«Двоє чоловіків у стані алкогольного сп’яніння вирішили «влаштувати салют» із зареєстрованого карабіну на честь дня народження. У результаті одна із куль влучила в обличчя дівчині, яка розмовляла по телефону біля магазину за 500 м від місця стрілянини», - заявили в поліції.

Для затримання зловмисників були залучені спецпризначенці КОРД.

«В ході спецоперації після 15-хвилинних перемовин поліцейські затримали двох чоловіків. Карабін та 16 стріляних гільз вилучені», - говориться у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Зловмисників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За вказаний злочин їм загрожує до 7 років позбавлення волі.