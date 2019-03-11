У Дніпрі сталося жорстоке вбивство: побитого чоловіка кинули у багаття



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Вбивство сталося 10 березня на вулиці Алексеєнко

За умисне вбивство затриманим загрожує максимальне покарання строком до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення

У Дніпрі двоє зловмисників під час сварки напали на чоловіка, завдали йому численних ударів по голові та тілу, потім стали душити, а коли жертва втратила свідомість – кинули у багаття. Від отриманих трав та опіків 59-річний чоловік помер.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Вбивство сталося 10 березня близько 9:00 на вулиці Алексеєнко.

«В ході першочергових слідчих дій правоохоронці встановили обставини злочину та затримали зловмисників. Підозрювані - 35-річний та 34-річний місцеві жителі», - зазначили в поліції.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство). Чоловіків затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення їм підозри та обрання запобіжного заходу.

За умисне вбивство затриманим загрожує максимальне покарання строком до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що у Києві було вбито головного свідка у справі «діамантових прокурорів» власника ювелірного заводу Сергія Кисельова.