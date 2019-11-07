У Дніпрі студент влаштував стрілянину в гуртожитку



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Неповнолітня дівчина отримала вогнепальне непроникаюче поранення голови та була доставлена до лікарні

У Дніпрі поліцейські затримали юнака, який вистрелив студентці у голову з пневматичного пістолета.

Про це повідомила пресслужба поліції.

«Після пострілу у дівчину студент зайшов до своєї кімнати та вистрелив собі у груди. Неповнолітня дівчина отримала вогнепальне непроникаюче поранення голови та була доставлена до лікарні. Стрілка також госпіталізували, зараз він під конвоєм перебуває у лікарні», – інформують у поліції.

Як встановили поліцейські Соборного відділення поліції м. Дніпро, 5 листопада близько 21:50 у коридорі гуртожитку одного з вишів 19-річний студент вистрелив 17-річній дівчині у голову.

Поліцейські виявили та вилучили знаряддя злочину – револьвер під патрон Флобера.