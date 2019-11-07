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    У Дніпрі студент влаштував стрілянину в гуртожитку

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    У Дніпрі студент влаштував стрілянину в гуртожитку

    Неповнолітня дівчина отримала вогнепальне непроникаюче поранення голови та була доставлена до лікарні

    У Дніпрі поліцейські затримали юнака, який вистрелив студентці у голову з пневматичного пістолета.

    Про це повідомила пресслужба поліції.

    «Після пострілу у дівчину студент зайшов до своєї кімнати та вистрелив собі у груди. Неповнолітня дівчина отримала вогнепальне непроникаюче поранення голови та була доставлена до лікарні. Стрілка також госпіталізували, зараз він під конвоєм перебуває у лікарні», – інформують у поліції.

    Як встановили поліцейські Соборного відділення поліції м. Дніпро, 5 листопада близько 21:50 у коридорі гуртожитку одного з вишів 19-річний студент вистрелив 17-річній дівчині у голову.

    Поліцейські виявили та вилучили знаряддя злочину – револьвер під патрон Флобера.

    кримінал Дніпро
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