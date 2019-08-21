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    У Дніпрі водій Jaguar, тікаючи, протягнув поліцейського на дверцятах авто (відео)

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    <p>Випадок стався 20 серпня близько 1:30 на пр. Слобожанського</p> - У Дніпрі водій Jaguar, тікаючи, протягнув поліцейського на дверцятах авто (відео)

    Випадок стався 20 серпня близько 1:30 на пр. Слобожанського

    Після скоєння правопорушення водій залишив місце злочину

    У Дніпрі водій автомобіля Jaguar після зупинки поліцією намагався втекти та на кілька десятків метрів протягнув за собою патрульного.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області.

    Випадок стався 20 серпня близько 1:30 на пр. Слобожанського.

    «Патрульні зупинили водія автомобіля Jaguar S-Type за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з поліцейським чоловік різко почав рух автомобіля та протягнув за собою патрульного, який тримався за водійські двері. В результаті співробітник поліції отримав численні забої», - заявили в поліції.

    Зазначається, що після скоєння правопорушення водій залишив місце злочину.

    У місті Дніпро було введено оперативний план «Перехоплення», в результаті якого 37-річного порушника затримали та доставили до Амур-Нижньодніпровського відділення поліції.

    Слідчі затримали водія в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує кримінальна відповідальність за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), тобто до трьох років позбавлення волі.

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