У Дніпрі водій Jaguar, тікаючи, протягнув поліцейського на дверцятах авто (відео)



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Випадок стався 20 серпня близько 1:30 на пр. Слобожанського

Після скоєння правопорушення водій залишив місце злочину

У Дніпрі водій автомобіля Jaguar після зупинки поліцією намагався втекти та на кілька десятків метрів протягнув за собою патрульного.

Про це повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області.

Випадок стався 20 серпня близько 1:30 на пр. Слобожанського.

«Патрульні зупинили водія автомобіля Jaguar S-Type за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з поліцейським чоловік різко почав рух автомобіля та протягнув за собою патрульного, який тримався за водійські двері. В результаті співробітник поліції отримав численні забої», - заявили в поліції.

Зазначається, що після скоєння правопорушення водій залишив місце злочину.

У місті Дніпро було введено оперативний план «Перехоплення», в результаті якого 37-річного порушника затримали та доставили до Амур-Нижньодніпровського відділення поліції.

Слідчі затримали водія в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує кримінальна відповідальність за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), тобто до трьох років позбавлення волі.