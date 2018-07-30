У Дніпрі з 5 серпня вдвічі подорожчає проїзд у електротранспорті



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Метро у Дніпрі

Поїздка в трамваї та тролейбусі подорожчає з 1,5 грн до 4 грн, у метро - з 2 грн до 4 грн

У Дніпрі з 5 серпня ціни на проїзд у наземному електротранспорті та метро подорожчають до 4 грн.

Про це йдеться в рішенні Дніпровського міськвиконкому від 27 липня. Одна поїздка в трамваї та тролейбусі подорожчає з 1,5 грн до 4 грн, у метро - з 2 грн до 4 грн.

Також 4 грн коштуватиме провезення багажу. Проїзний квиток на один день в трамваї та тролейбусі коштуватиме 10 грн, на тиждень - 60 грн, на 3 місяці - 600 грн.

Ціна на проїзний квиток на один місяць на один вид транспорту становитиме 220 грн, на 2 види транспорту - 260 грн.

Пільгові категорії пасажирів, як і раніше, їздитимуть безкоштовно.

Чинні на сьогодні тарифи на проїзд у муніципальному транспорті Дніпра були встановлені в серпні 2011 року.

