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    У Дніпрі з 5 серпня вдвічі подорожчає проїзд у електротранспорті

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    Метро у Дніпрі - У Дніпрі з 5 серпня вдвічі подорожчає проїзд у електротранспорті
    Метро у Дніпрі

    Поїздка в трамваї та тролейбусі подорожчає з 1,5 грн до 4 грн, у метро - з 2 грн до 4 грн

    У Дніпрі з 5 серпня ціни на проїзд у наземному електротранспорті та метро подорожчають до 4 грн.

    Про це йдеться в рішенні Дніпровського міськвиконкому від 27 липня. Одна поїздка в трамваї та тролейбусі подорожчає з 1,5 грн до 4 грн, у метро - з 2 грн до 4 грн.

    Також 4 грн коштуватиме провезення багажу. Проїзний квиток на один день в трамваї та тролейбусі коштуватиме 10 грн, на тиждень - 60 грн, на 3 місяці - 600 грн.

    Ціна на проїзний квиток на один місяць на один вид транспорту становитиме 220 грн, на 2 види транспорту - 260 грн.

    Пільгові категорії пасажирів, як і раніше, їздитимуть безкоштовно.

    Чинні на сьогодні тарифи на проїзд у муніципальному транспорті Дніпра були встановлені в серпні 2011 року.

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