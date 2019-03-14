У Дніпрі занедужала половина учнів школи, 12 школярів госпіталізували



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За неофіційною інформацією, 94 школярі поскаржилися на погане самопочуття

Причини погіршення стану здоров’я дітей та інші обставини події встановлюються

В четвер, 14 березня, на навчання до школи у Шевченківському районі Дніпра не з’явилися 512 учнів з 904. За неофіційною інформацією, 94 з них поскаржилися на погане самопочуття.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Зазначається, що 12 школярів госпіталізували до лікарні. Їм надається медична допомога.

«У школі працюють співробітники відділу ювенальної превенції УПД ГУ НП в Дніпропетровській області. Також на місце виїхала санепідемстанція, яка з’ясовує причини погіршення самопочуття школярів», - повідомили в поліції

Інформація за вказаним фактом внесена до журналу єдиного обліку. Причини погіршення стану здоров’я дітей та інші обставини події встановлюються.

Нагадаємо, в с. Первомайське на Миколаївщині учень 11-го класу приніс у школу перцевий балон та розпилив газ. В результаті 19 дітей та один працівник школи відчули погіршення стану здоров’я та звернулись до медиків.