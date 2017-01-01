У Дніпрі застрелили чоловіка: оголошено план-перехоплення

Вбивство у дворі будинку на Запорізькому шосе, 66

У четвер, 7 грудня, у Дніпрі на Запорізькому шосе застрелили 34-річного чоловіка. У місті оголошено план-перехоплення. Про це Укрінформу повідомила спікер Головного управління Національної поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська. «Інцидент стався у дворі будинку на Запорізькому шосе, 66. На місці вбивства працюють слідчий і



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Вбивство у дворі будинку на Запорізькому шосе, 66

У четвер, 7 грудня, у Дніпрі на Запорізькому шосе застрелили 34-річного чоловіка. У місті оголошено план-перехоплення.

Про це Укрінформу повідомила спікер Головного управління Національної поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська.

«Інцидент стався у дворі будинку на Запорізькому шосе, 66. На місці вбивства працюють слідчий і оперативна група. Поки невідомо скільки було вбивць, але ми вже оголосили план-перехоплення «Сирена», - зазначила Старчевська.

За даними поліції, особа загиблого встановлена, але не розголошується.

За попередніми даними чоловіка застрелили з автомобіля Nissan на єврономерах.

Як повідомлялося, 3 грудня в Одесі сталося вбивство чолоіка. Його застрелили в центрі міста.