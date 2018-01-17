У Дніпрі застрелився солдат-строковик, – ЗМІ
- Сьогодні, 07:14
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Застрелився солдат-строковик
Солдат вистрілив собі в голову з автомата Калашникова
17 січня на вулиці Будівельників у Дніпрі сталося самогубство – покінчив з життям 20-річний солдат строкової служби.
Про це пише Інформатор.
За попередньою інформацією, близько 16:30 солдат вистрілив собі в голову з автомата Калашникова.
На місці події не знайшли передсмертної записки.
Причини такого вчинку солдата з’ясовують.
Нагадаємо, у неділю, 31 грудня, у Києві на вулиці Лепсе чоловік вчинив самогубство, стрибнувши з вікна на 13 поверху.
Уранці 3 січня в Івано-Франківську на вулиці Миколайчука 37-річний чоловік викинувся з вікна дев'ятого поверху.
Як повідомляв «Главком», за останні місяці у Києві зросла кількість суїцидів.