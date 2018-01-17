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    У Дніпрі застрелився солдат-строковик, – ЗМІ

    Солдат вистрілив собі в голову з автомата Калашникова
    17 січня на вулиці Будівельників у Дніпрі сталося самогубство – покінчив з життям 20-річний солдат строкової служби. Про це пише Інформатор. За попередньою інформацією, близько 16:30 солдат вистрілив собі в голову з автомата Калашникова. На місці події не знайшли передсмертної записки. Причини такого вчинку солдата з’ясовують.
    • Сьогодні, 07:14
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    Застрелився солдат-строковик
    Застрелився солдат-строковик

    Солдат вистрілив собі в голову з автомата Калашникова

    17 січня на вулиці Будівельників у Дніпрі сталося самогубство – покінчив з життям 20-річний солдат строкової служби.

    Про це пише Інформатор.

    За попередньою інформацією, близько 16:30 солдат вистрілив собі в голову з автомата Калашникова.

    На місці події не знайшли передсмертної записки.

    Причини такого вчинку солдата з’ясовують.

    Нагадаємо, у неділю, 31 грудня, у Києві на вулиці Лепсе чоловік вчинив самогубство, стрибнувши з вікна на 13 поверху.

    Уранці 3 січня в Івано-Франківську на вулиці Миколайчука 37-річний чоловік викинувся з вікна дев'ятого поверху.

    Як повідомляв «Главком»за останні місяці у Києві зросла кількість суїцидів.

    Дніпро смерть військові самогубство
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