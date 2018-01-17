У Дніпрі застрелився солдат-строковик, – ЗМІ

Солдат вистрілив собі в голову з автомата Калашникова

17 січня на вулиці Будівельників у Дніпрі сталося самогубство – покінчив з життям 20-річний солдат строкової служби. Про це пише Інформатор. За попередньою інформацією, близько 16:30 солдат вистрілив собі в голову з автомата Калашникова. На місці події не знайшли передсмертної записки. Причини такого вчинку солдата з’ясовують.