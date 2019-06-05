У Дніпрі затримали чоловіка з жінкою, які п’яними стріляли з балкону



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Стрілкам загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі Фото: Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

Правоохоронці вилучили зареєстровану мисливську рушницю «Cobalt» 12 калібру

У Дніпрі поліція затримала чоловіка та жінку, які з рушниці стріляли з балкона квартири.

Сьогодні їм буде вручено повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), повідомляє 5 червня Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

«Поліцейські встановили, що 4 червня о 16:50 чоловік та жінка з балкону власної квартири, розташованої по пр. Поля м. Дніпра, здійснили близько 5 пострілів», - розповіли в поліції.

Зазначається, що зловмисників, які перебували у стані алкогольного сп’яніння, затримали та доставили до Дніпровського відділу поліції. Правоохоронці вилучили зареєстровану мисливську рушницю «Cobalt» 12 калібру.

«Наразі 46-річного чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПКУ. Сьогодні обом зловмисникам буде вручено повідомлення про підозру та вирішуватиметься питання про обрання міри запобіжного заходу. Їм загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі», - заявили в поліції.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі на проспекті Поля, 27Д, чоловік і жінка відкрили стрілянину з балкона на 10-му поверсі. Сусіди розповіли, що це був 46-річний ексвійськовий прокурор.