  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Дніпрі затримали чоловіка з жінкою, які п’яними стріляли з балкону

    • Розсилка
    <p>Стрілкам загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі</p> - У Дніпрі затримали чоловіка з жінкою, які п’яними стріляли з балкону

    Стрілкам загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі

    Фото: Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

    Правоохоронці вилучили зареєстровану мисливську рушницю «Cobalt» 12 калібру

    У Дніпрі поліція затримала чоловіка та жінку, які з рушниці стріляли з балкона квартири.

    Сьогодні їм буде вручено повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), повідомляє 5 червня Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

    «Поліцейські встановили, що 4 червня о 16:50 чоловік та жінка з балкону власної квартири, розташованої по пр. Поля м. Дніпра, здійснили близько 5 пострілів», - розповіли в поліції.

    Зазначається, що зловмисників, які перебували у стані алкогольного сп’яніння, затримали та доставили до Дніпровського відділу поліції. Правоохоронці вилучили зареєстровану мисливську рушницю  «Cobalt» 12 калібру.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У Дніпрі затримали чоловіка з жінкою, які п’яними стріляли з балкону
    У Дніпрі затримали чоловіка з жінкою, які п’яними стріляли з балкону
    Фото: Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

    «Наразі 46-річного чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПКУ. Сьогодні обом зловмисникам буде вручено повідомлення про підозру та вирішуватиметься питання про обрання міри запобіжного заходу. Їм загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі», - заявили в поліції.

    Раніше повідомлялося, що в Дніпрі на проспекті Поля, 27Д, чоловік і жінка відкрили стрілянину з балкона на 10-му поверсі. Сусіди розповіли, що це був 46-річний ексвійськовий прокурор.

    Читайте також
    кримінал Дніпро розслідування поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ