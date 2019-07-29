У Дніпрі зранку горів трамвай з пасажирами



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У Дніпрі 29 липня горів трамвай

Водій і пасажири не постраждали

Вранці в понеділок, 29 липня, в Дніпрі загорівся трамвай, що прямував за маршрутом №9. Пасажири і співробітники електротранспорту не постраждали, повідомляє «Информатор».

Інцидент стався на вулиці Любарського, 135. Прибулі рятувальники ліквідували пожежу.

«О 8:40 на лінію 101 повідомили про те, що на вулиці Любарського, 135, горить трамвай маршруту №9. На місці вдалося встановити, що займання сталося під днищем одинарного металевого трамвая під час руху. Горіла коробка СЛЕ (силова лінія електромережі) на площі 2 м²», - йдеться в повідомленні.

Пожежу локалізували о 8:56 і ліквідували о 9:01. В інциденті ніхто не постраждав.

Також нагадаємо, що 28 липня чоловік кинув під автомобіль 41-річного місцевого підприємця гранату РГД-5. В результаті стався вибух, внаслідок якого тілесні ушкодження отримали два пасажири автомобіля. В результаті вибуху постраждали два пасажири автомобіля, які отримали численні осколкові поранення. Наразі постраждалі особи перебувають в лікарні, їх життю нічого не загрожує.