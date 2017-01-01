  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Донецькій області на блокпосту затримали чоловіка з гранатами та патронами

    Чоловік стверджував, що боєприпаси йому віддали незнайомі люди, а він планував їх здати, але поклав у багажник і потім про них забув
    На в'їзді в місто Покровськ співробітники поліції затримали на блокпосту чоловіка, який намагався перевезти у своєму автомобілі бойові гранати і патрони.  Про це в суботу, 2 грудня, повідомили в управлінні поліції Донецької області. «На блокпосту був зупинений автомобіль Mitsubishi під керуванням 56-річного жителя Кіровоградської
    • Вчора, 23:22
    • Розсилка
    Виявлені боєприпаси
    Виявлені боєприпаси

    Чоловік стверджував, що боєприпаси йому віддали незнайомі люди, а він планував їх здати, але поклав у багажник і потім про них забув

    На в'їзді в місто Покровськ співробітники поліції затримали на блокпосту чоловіка, який намагався перевезти у своєму автомобілі бойові гранати і патрони.

     Про це в суботу, 2 грудня, повідомили в управлінні поліції Донецької області.

    «На блокпосту був зупинений автомобіль Mitsubishi під керуванням 56-річного жителя Кіровоградської області. Під час перевірки чоловік помітно нервував і намагався уникнути огляду автомобіля. Причини дивної поведінки стали зрозумілі, коли серед багажу було виявлено дві гранати РГН, граната Ф-1 й 11 патронів калібру 9 мм», - йдеться в повідомленні.

     Чоловік стверджував, що боєприпаси йому віддали незнайомі люди, а він планував їх здати, але поклав у багажник і потім про них забув. Поліція перевірить достовірність показань порушника.

    За незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

    Нагадаємо, 1 грудня біля окупованого Криму у селі Чонгар затримали людину з гранатометом.

    Читайте також
    Національна поліція України граната Донеччина боєприпаси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ