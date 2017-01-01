У Донецькій області на блокпосту затримали чоловіка з гранатами та патронами
- Вчора, 23:22
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Розсилка
Чоловік стверджував, що боєприпаси йому віддали незнайомі люди, а він планував їх здати, але поклав у багажник і потім про них забув
На в'їзді в місто Покровськ співробітники поліції затримали на блокпосту чоловіка, який намагався перевезти у своєму автомобілі бойові гранати і патрони.
Про це в суботу, 2 грудня, повідомили в управлінні поліції Донецької області.
«На блокпосту був зупинений автомобіль Mitsubishi під керуванням 56-річного жителя Кіровоградської області. Під час перевірки чоловік помітно нервував і намагався уникнути огляду автомобіля. Причини дивної поведінки стали зрозумілі, коли серед багажу було виявлено дві гранати РГН, граната Ф-1 й 11 патронів калібру 9 мм», - йдеться в повідомленні.
Чоловік стверджував, що боєприпаси йому віддали незнайомі люди, а він планував їх здати, але поклав у багажник і потім про них забув. Поліція перевірить достовірність показань порушника.
За незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до семи років.
Нагадаємо, 1 грудня біля окупованого Криму у селі Чонгар затримали людину з гранатометом.