У Донецькій області на блокпосту затримали чоловіка з гранатами та патронами

Чоловік стверджував, що боєприпаси йому віддали незнайомі люди, а він планував їх здати, але поклав у багажник і потім про них забув

На в'їзді в місто Покровськ співробітники поліції затримали на блокпосту чоловіка, який намагався перевезти у своєму автомобілі бойові гранати і патрони. Про це в суботу, 2 грудня, повідомили в управлінні поліції Донецької області. «На блокпосту був зупинений автомобіль Mitsubishi під керуванням 56-річного жителя Кіровоградської



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Виявлені боєприпаси

Чоловік стверджував, що боєприпаси йому віддали незнайомі люди, а він планував їх здати, але поклав у багажник і потім про них забув

На в'їзді в місто Покровськ співробітники поліції затримали на блокпосту чоловіка, який намагався перевезти у своєму автомобілі бойові гранати і патрони.

Про це в суботу, 2 грудня, повідомили в управлінні поліції Донецької області.

«На блокпосту був зупинений автомобіль Mitsubishi під керуванням 56-річного жителя Кіровоградської області. Під час перевірки чоловік помітно нервував і намагався уникнути огляду автомобіля. Причини дивної поведінки стали зрозумілі, коли серед багажу було виявлено дві гранати РГН, граната Ф-1 й 11 патронів калібру 9 мм», - йдеться в повідомленні.

Чоловік стверджував, що боєприпаси йому віддали незнайомі люди, а він планував їх здати, але поклав у багажник і потім про них забув. Поліція перевірить достовірність показань порушника.

За незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, 1 грудня біля окупованого Криму у селі Чонгар затримали людину з гранатометом.