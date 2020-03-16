У ДТП біля Сум потрапив рейсовий автобус, троє загиблих



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У Сумській області внаслідок ДТП з автобусом загинуло троє осіб

Аварія сталася в результаті лобового зіткнення рейсового автобуса «Еталон» та мікроавтобуса Renault Trafi

Вранці 16 березня неподалік Сум сталася ДТП за участю рейсового автобуса, в результаті якої загинули троє людей.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ Нацполіції у Сумській області.

«Встановлено, що 16 березня близько 8:30 поблизу села Постольне неподалік Сум зіткнулися мікроавтобус Renault та рейсовий автобус сполученням Суми-Зноб-Новгородський. За попередніми даними, у результаті аварії загинули водій та два пасажири мінібуса», – йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події працюють медики, слідчо-оперативна група поліції та криміналісти. Встановлюється кількість потерпілих, причини та обставини дорожньо-транспортної події.