Біля мосту Метро сталася смертельна ДТП: Subaru протаранив Volkswagen (фото, відео)



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Volkswagen, перевернувшись, ще десяток метрів пролетів по дорозі Фото: Інформатор

Пасажир Volkswagen загинув на місці ДТП

У ніч на понеділок, 16 березня, на Набережному шосе біля мосту Метро зіткнулися Volkswagen Passat і Subaru. В результаті Passat перекинувся. Водія госпіталізували в критичному стані, а пасажир помер на місці.

Аварія трапилася близько 00:00. Про це повідомляє Інформатор.

Відомо, що обидва автомобілі рухалися у напрямку Столичного шосе. Як стверджує водій Subaru, Volkswagen стояв в крайній лівій смузі, в авто не були включені «аварійки». Тому, навіть застосувавши екстрене гальмування, уникнути зіткнення не вдалося.

Volkswagen, перевернувшись, ще десяток метрів пролетів по дорозі. Осколки і деталі лежали на проїжджій частині за метрів 100 від місця, де зупинилися машини.

Медики і правоохоронці дістали з салону Passat водія, який фактично не дихав, його оперативно госпіталізували. Пасажир авто 1983 року народження від отриманих травм помер на місці події. А чоловік, який був за кермом Subaru, відбувся синцями.

З перевернутого Volkswagen витік бензин. Тому на місце прибули співробітники ДСНС, які знеструмили машину, щоб уникнути можливого займання.

Рух у напрямку Столичного шосе повністю обмежили. Деталі події встановлюються.